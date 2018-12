16 dicembre 2018- 17:15 Vittoria e sorpasso sul Parma, la Samp vola

Genova, 16 dic. - (AdnKronos) - La Sampdoria batte in casa il Parma per 2-0 e lo scavalca in classica. I blucerchiati vincono la sfida del 'Ferraris' grazie alle reti nella ripresa di Caprari al 21' e Quagliarella al 24', entrambi in gol su assist di Praet. La squadra di Giampaolo sale al settimo posto con 23 punti, mentre i ducali restano fermi a quota 21 in decima posizione. Ecco gli altri risultati della 16esima giornata di Serie A: Fiorentina-Empoli 3-1; Frosinone-Sassuolo 0-2; Inter-Udinese 1-0 (giocata sabato); Torino-Juventus 0-1 (giocata sabato); Spal-Chievo 0-0. Il match tra Atalanta e Lazio si gioca lunedì alle 20:30 mentre Bologna-Milan martedì 18, sempre alle 20:30.