5 marzo 2019- 17:57 Vivendi: cede quota restante 5,87% in Ubisoft per 429 mln

Parigi, 5 mar. (AdnKronos) - Vivendi cede il saldo della sua partecipazione in Ubisoft, pari al 5,87%, per 429 milioni di euro. Il gruppo francese guidato da Vincent Bolloré con questa operazione realizza una plus valenza di 220 mln di euro. Lo rende noto Vivendi in un comunicato annunciando "di non essere più azionista di Ubisoft" e "di essere impegnato a non acquisire azioni Ubisoft per 5 anni". Complessivamente Vivendi ha ceduto azioni Ubisoft per 2 miliardi di euro realizzando una plus valenza di circa 1,2 mld di euro. Vivendi, che detiene già Gameloft, "conferma il suo impegno di continuare a rafforzarsi nel settore dei videogiochi".