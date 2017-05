VIVENDI: DE PUYFONTAINE, SU BUONA STRADA PER RAGGIUNGE OBIETTIVI 2017

11 maggio 2017- 18:17

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Vivendi è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per il 2017". Ad affermarlo è il Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine commentando, nel corso di una call conference con gli analisti, i risultati del primo trimestre del gruppo. "Quest'anno è stato un anno di crescita per il gruppo in particolare con la forte progressione dei risultati di Universal Music Group e i miglioramenti attesi per Canal +, la pay tv di Vivendi, nella seconda metà dell'anno", sottolinea de Puyfontaine.Il Ceo di Vivendi ha ribadito che il gruppo "era un azionista di lungo termine per Telecom Italia" e l'obiettivo è quello "di creare valore per gli azionisti, i dipendenti e gli azionisti".Il gruppo Vivendi, aggiunge de Puyfontaine, "è focalizzato a creare valore per gli azionisti e ha un'unica visione ed è quella di creare un gruppo forte che crei contenuti".