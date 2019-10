17 ottobre 2019- 17:48 Vivendi: fatturato 3° trimestre a 3,97 mld (+16,7%), 9 mesi +14,6%

Parigi, 17 ott. (Adnkronos) - Vivendi ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un fatturato pari a 3,97 miliardi di euro, in rialzo del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente grazie in particolare alla progressione del giro d'affari di Universal Music Group. Lo rende noto il gruppo francese in un comunicato. Nei primi nove mesi dell'anno Vivendi ha registrato un fatturato pari a 11,323 miliardi di euro, in rialzo del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2018.