17 ottobre 2019- 18:06 Vivendi: in prossime settimane closing cessione quota Umg a Tencent

Parigi, 17 ott. (Adnkronos) - "I lavori relativi alla procedura di due diligence e alla documentazione giuridica proseguono. Il perfezionamento dovrebbe essere effettivo nelle prossime settimane". Lo rende noto Vivendi in un comunicato in merito alla trattativa in corso con il gruppo cinese Tencent in vista di un suo ingresso nel capitale di Universal Music Group. Lo rende noto Vivendi in un comunicato.Il 6 agosto scorso Vivendi era entrato in trattativa in esclusiva preliminare con il gruppo cinese. Tencent punta a rilevare il 10% del capitale di Umg, la cui enterprise value è stimata a 30 mld. Il gruppo cinese dovrebbe avere anche un'option put di un anno per acquistare un'altra partecipazione del 10%.Inoltre Vivendi, si legge nella nota diffusa in occasione della presentazione dei dati del terzo trimestre, "prosegue il suo processo di cessione di un'eventuale ulteriore quota di minoranza di Umg ad altri partner, alcuni dei quali si sono già manifestati per un livello di prezzo equivalente".