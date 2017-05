VIVENDI: OFFERTA A BOLLORé PER RILEVARE 60% HAVAS

Parigi, 11 mag. (AdnKronos) - Vivendi punta su Havas, il gruppo pubblicitario francese. Il presidente del direttorio e Ceo del gruppo, Arnaud de Puyfontaine, riferisce 'Le Monde', ha ottenuto il via libera del Consiglio di sorveglianza per proporre al gruppo Bolloré l'acquisto della sua quota del 60% in Havas. L'operazione valuta il gruppo pubblicitario intorno ai 4 mld. Il gruppo Bolloré, che detiene il 60% di Havas, scrive il quotidiano francese, potrebbe ricavare 2,4 mld di euro 'in cash' per i suoi titoli acquistati al prezzo di 9,25 euro per azioni, ossia un premio dell'8,8% rispetto all'andamento del titolo in Borsa il 10 maggio. L'operazione sarebbe principalmente finanziata dalla tesoreria di Vivendi che è detenuto al 20% dallo stesso Bolloré.