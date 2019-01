31 gennaio 2019- 16:46 Vivendi: perfeziona acquisizione Editis da Planeta

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Vivendi ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale del secondo gruppo editoriale francese Editis dal gruppo spagnolo Planeta. L'accordo era stato concluso lo scorso 15 novembre sulla base di un 'enterprise value' di 900 milioni di euro. L'operazione aveva ricevuto il via libera dell'Antitrust lo scorso 2 gennaio.Questa operazione, si legge in una nota di Vivendi, "si inserisce nella logica della costruzione di un gran gruppo di contenuti, di media e di comunicazioni". Arnaud de Puyfontaine, il Ceo di Vivendi, diventa parallelamente presidente del Cda di Editis mentre Pierre Conte è confermato direttore generale del gruppo editoriale le cui case editrice sono Nathan, Robert Laffont, Julliard, Plon, Belfond, Presses de la Cité, Pocket, Solar. Editis occupa 2.400 dipendenti.