VODAFONE: ACQUISTA GRECA CYTA PER 118 MLN

23 gennaio 2018- 17:01

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Vodafone, attraverso la sua controllata Vodafone - Panafon Hellenic Telecommunications, acquista Cyta Telecommunications Hellas per 118 milioni di euro. Lo rende noto l'operatore tlc in un comunicato. Cyta Hellas è un fornitore di servizi di telecomunicazione fisso e mobile in Grecia: ha circa 300.000 clienti a banda larga (quota di mercato pari al 8%) e circa 40.000 clienti mobili. Con questa operazione Vodafone Grecia "rafforzerà la propria presenza sulla rete fisse e aumenterà la propria base di clienti". L'acquisizione è sottoposta al via libera delle autorità competenti.