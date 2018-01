VODAFONE: AL VIA 'ACTION FOR 5G', PRIMO BANDO PER STARTUP SU NUOVO STANDARD

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Vodafone Italia lancia 'Action for 5G', il primo bando dedicato alle startup che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Vodafone, che si è aggiudicata la sperimentazione 5G sulla città di Milano, con questo bando, si legge in una nota, intende creare un ecosistema di aziende, sviluppatori e innovatori attorno al 5G, per trasformare Milano nella capitale europea del 5G con un investimento totale di 10 milioni di euro in 4 anni. 'Action for 5G' è realizzato in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico, con l’obiettivo di promuovere progetti e innovazioni di robotica, sensoristica, dispositivi connessi di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale e, più in generale, di applicazioni e soluzioni digitali che abbiano nel 5G il fattore abilitante distintivo negli ambiti industria 4.0, sanità, smart city, smart grid, sicurezza ed entertainment.Il bando è aperto a startup innovative (già costituite o costituende), PMI e imprese sociali con asset di unicità e proprietà intellettuale e team dedicati al progetto presentato.