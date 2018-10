2 ottobre 2018- 13:19 Vodafone: completata copertura Narrowband IoT in Italia

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Vodafone ha completato la copertura del 100% dei propri siti 4G con la tecnologia Narrowband-IoT (Narrowband Internet of Things). La copertura nazionale attraverso la tecnologia Narrowband-IoT, si legge in una nota, permetterà ad aziende e Pa di accedere in anticipo ad alcune delle funzionalità 5G, rendendo possibili specifici casi d’uso per il monitoraggio energetico, sanitario, ambientale e strutturale, e aprendo nuove opportunità in campi come l’agricoltura di precisione, le smart cities e le smart utilities. Il settore agricolo, ad esempio, potrà usufruire di nuovi sofisticati sistemi di monitoraggio, irrigazione e alimentazione automatizzata anticipando così l’azienda agricola del futuro. Nel campo del monitoraggio strutturale, invece, sarà possibile abilitare sistemi di allarme a consumo ridotto negli edifici delle aree geografiche soggette a catastrofi naturali, come terremoti, alluvioni, ecc. Il NB-IoT opera su banda licenziata a 800 MHz ed è uno standard di trasmissione dati su reti cellulari che integra le caratteristiche di una rete Low Power Wide Area (LPWA) con quelle delle reti cellulari LTE 2G, 3G e 4G.