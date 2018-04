27 aprile 2018- 17:55 Vodafone: da Antitrust multa da 4,6 mln per pubblicità ingannevole (2)

(AdnKronos) - In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo 'fibra', rileva l'Authority, "non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al consumatore di assumere una decisione di acquisto consapevole". La condotta ingannevole e omissiva, sottolinea l'Antitrust, "risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali".