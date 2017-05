VODAFONE: FIRMATI CONTRATTI GARA SPC PER FORNITURA CONNETTIVITà A PA

23 maggio 2017- 13:51

Roma, 23 mag (AdnKronos) - Vodafone ha concluso la firma dei contratti con le amministrazioni centrali che le erano state assegnate un anno fa, nell’ambito della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività. Lo rende noto l'operatore tlc iin occasione della partecipazione alla tre giorni di Forum Pa. Tra le amministrazioni di cui Vodafone sarà partner per i prossimi 7 anni: il Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Consiglio di Stato, il Ministero della Salute, la Guardia di Finanza e Inail, oltre a numerose Pubbliche Amministrazioni locali.Parallelamente alla chiusura degli accordi, Vodafone ha anche ultimato i collaudi di conformità dell’offerta e dei servizi trasmissivi, ottenendo così il via libera per la loro erogazione. Nel corso dell’anno, il ruolo di Vodafone come partner delle Pa si è rafforzato ulteriormente, anche grazie all’aggiudicazione dell’accordo quadro della gara per i servizi di telefonia fissa della Pa.Grazie alla sua esperienza e a un’offerta che integra la connettività mobile e fissa ad alta velocità con soluzioni digitali, cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone sostiene la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, da un lato per semplificare i processi interni e rispondere alle esigenze di ottimizzazione delle risorse, dall’altro per abilitare l’erogazione di servizi pubblici più efficienti e innovativi che garantiscano una maggiore vicinanza ai cittadini.