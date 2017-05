VODAFONE: FIRMATI CONTRATTI GARA SPC PER FORNITURA CONNETTIVITà A PA (2)

23 maggio 2017- 13:51

(AdnKronos) - E proprio nell’ambito di Forum PA, Vodafone parteciperà a tre tavole rotonde (“Innovazione tecnologica e sostenibilità dello sviluppo” martedì 23 maggio 11.15 -13.30 – “Convegno Smart Working per una nuova organizzazione del lavoro pubblico” mercoledì 24 maggio 9.30-11.30 – “Tavolo di lavoro Executive – Data Driven Decision usare i dati per governare i fenomeni” giovedì 25 maggio 9.30-11.30) per parlare di come un operatore di telecomunicazioni possa contribuire all’innovazione tecnologica delle PA in un’ottica di sviluppo sostenibile.Dalle soluzioni che abilitano lo smart working, per favorire una migliore conciliazione tra vita professionale e privata, produttività e impatto ambientale, alle soluzioni di Mobile Analytics e Internet of Things che, attraverso la raccolta dei dati di rete mobile, consentono di pianificare in maniera intelligente le città, offrendo servizi sempre più in linea con i reali bisogni delle comunità.