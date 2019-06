3 giugno 2019- 10:17 Vola lo spread

Milano, 3 giu. (AdnKronos) - Apertura in rialzo a 289 punti per lo spread tra Btp e Bund che a metà mattinata sale a 290. Il rendimento dei decennali è salito al 2,70%. Venerdì aveva chiuso a 286 punti con un rendimento del 2,66%.Aprono in calo le principali piazze europee. Milano vede dopo i primi scambi il Ftse Mib cedere lo 0,60%, a Londra il Ftse 100 perde lo 0,66%, a Francoforte il Dax arretra dello 0,56% e a Parigi il Cac 40 perde lo 0,60%. A Wall Street il Dj ha chiuso la settimana scorsa in calo dell'1,41%.