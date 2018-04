30 aprile 2018- 17:11 Volkswagen: stampa, in vista annuncio accordo con cinese Didi

Roma, 30 apr. (AdnKronos/dpa) - Accordo vicino tra Volkswagen e il gigante cinese Didi Chuxing. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier, i due gruppi si appresterebbero ad annunciare la nascita di una joint venture per condividere tecnologia e sviluppare servizi di mobilità condivisa in Cina. Si trattarebbe, spiega il quotidiano, di un primo passo di quella che potrebbe diventare un'alleanza più ampia tra il primo costruttore automobilistico al mondo per vendite e il leader globale nel mercato della mobilità on demand.