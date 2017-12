VOLONTARIATO: MATTARELLA, ESPRESSIONE DI ALTA UMANITà, TESORO INESTIMABILE

5 dicembre 2017- 11:01

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "La Giornata internazionale del volontariato, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è un riconoscimento del grande valore etico e sociale dell’opera quotidiana di milioni di persone che, in ogni parte del pianeta, dedicano tempo, passione, talento nel testimoniare solidarietà, nel rafforzare i vincoli di comunità, nel migliorare il mondo che tutti abitiamo". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella."Il volontariato - prosegue il Capo dello Stato - è espressione alta di umanità. Il lavoro che i volontari donano rappresenta un tesoro di valore inestimabile, che affronta problemi e semina speranza e fiducia, arricchendo il modello sociale"."Le Nazioni Unite hanno opportunamente indicato gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili. Occorre che alla volontà dei popoli si aggiungano quelle degli Stati, delle istituzioni e degli altri organismi internazionali. Il volontariato può essere – nella diversità e nella libertà delle sue espressioni – un moltiplicare e un catalizzare delle energie per un mondo sempre più equo e inclusivo", conclude Mattarella.