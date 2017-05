VOLOTEA: DA VERONA NUOVI VOLI PER MYKONOS, LAMPEDUSA E CORK

25 maggio 2017- 12:05

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Al via nuovi voli e ripartenze per Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Verona che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Dal 27 maggio decolleranno, 3 nuove rotte alla volta di Mykonos, Lampedusa, e Cork, prima rotta operata dal vettore in Irlanda. Ripartono anche le classiche rotte della low cost verso Olbia (dal 26 maggio), Alghero, Cagliari, Brindisi, Ibiza (in calendario dal 27 maggio) e Santorini (dal 28 maggio). Infine, alla ripartenza dell’11 giugno verso Palma di Maiorca si aggiungerà il 24 giugno il nuovo volo verso Minorca.“Inauguriamo con grande piacere i nostri nuovi voli da e per Verona dove abbiamo studiato un network di destinazioni per i passeggeri che stanno progettando le prossime vacanze estive - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italia –. Grazie ai nostri collegamenti comodi e veloci, durante i mesi più caldi sarà possibile decollare verso 17 destinazioni di grande fascino. E da quest’anno a Verona fanno capolino 4 nuove rotte alla volta di Lampedusa, Cork, Mykonos e Minorca. Si tratta di mete che, siamo certi, sapranno conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori incrementando i flussi turistici in transito dal Catullo”.