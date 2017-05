VOLOTEA: DA VERONA NUOVI VOLI PER MYKONOS, LAMPEDUSA E CORK (2)

25 maggio 2017- 12:05

(AdnKronos) - Il vettore da Verona decolla verso 9 destinazioni in Italia (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo) e 8 all’estero (Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Cork, Santorini, Mykonos, Chisinau e Tirana), riconfermandosi primo per numero di mete raggiungibili dallo scalo. “Siamo molto felici dei risultati raccolti fino ad ora a Verona dove, dal 2015, abbiamo una delle nostre 9 basi operative a livello europeo”, conclude Rebasti. A gennaio 2017, Volotea ha raggiunto i 10 milioni di passeggeri trasportati dall’avvio del suo primo volo e il 5 aprile 2017 ha festeggiato il suo quinto anniversario. Nel 2016 Volotea ha sperimentato un significativo incremento in termini di voli operati, diventando la compagnia aerea low cost che, in percentuale, è cresciuta più velocemente tra le grandi low cost europee. La low cost ha registrato inoltre un tasso di raccomandazione del 92.5% e si è classificata, a chiusura del 2016, come quarta compagnia aerea low cost più puntuale al mondo e terza in Europa.