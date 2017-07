VOLTERRA, IN CARCERE PER OMICIDIO EVADE IN PERMESSO PREMIO

8 luglio 2017- 19:37

Livorno, 8 lug. - (AdnKronos) - Ha approfittato di un permesso premio per far perdere le proprie tracce. Un detenuto tunisino, in carcere per omicidio, è evaso dal penitenziario di Volterra (Pisa). L'uomo aveva ottenuto un permesso premio da trascorrere tra Volterra e Livorno, ma ha fatto perdere le sue tracce e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine per rintracciarlo.