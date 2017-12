VOLVO: CINESE GEELY PRONTO A DIVENTARE PRIMO AZIONISTA

27 dicembre 2017- 17:04

Roma, 27 dic. (AdnKronos/dpa) - Il gruppo automobilistico cinese Zhejiang Geely Holding Group punta a diventare il primo azionista in Volvo Group, uno dei principali costruttori mondiali di autocarri, autobus, macchinari per l'edilizia. Geely ha annunciato, infatti, l'acquisto della quota dell'8,2% detenuta da Cevian Capital, arrivando a detenere così il 15,6% dei diritti di voto. Il gruppo asiatico non ha però reso noto il valore dell'acquisizione che pone termine, dopo 11 anni, all'investimento di Cevian in Volvo. Secondo indiscrezioni, Geely potrebbe pagare 3,25 miliardi di euro.