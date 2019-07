16 luglio 2019- 20:01 Von der Leyen eletta presidente Commissione Ue

Strasburgo, 16 lug. (Adnkronos) - Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione Europea con soli nove voti in più della maggioranza necessaria. Von der Leyen, ha informato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, è stata eletta a Strasburgo con 383 voti a favore, su una maggioranza necessaria di 374 voti, con 327 voti contrari, 22 astensioni e una scheda nulla. I votanti sono stati 733.Se i 14 parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno votato per la Von der Leyen, come avevano annunciato prima del voto, allora il loro sostegno potrebbe essersi rivelato decisivo per la candidata. "Lavoriamo insieme in modo costruttivo per un'Europa unita e forte", ha commentato la neo-eletta.