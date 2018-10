19 ottobre 2018- 08:37 Vontobel: rileva portafoglio clienti Usa di Lombard Odier

Roma, 19 ott. (AdnKronos/ats) - La banca svizzera Vontobel rileva il portafoglio di clienti negli Stati Uniti dell'istituto privato ginevrino Lombard Odier. La conclusione della transazione, il cui ammontare non è stato precisato, è prevista per il primo semestre del 2019. Vontobel finanzierà questa operazione con fondi propri, indicano i due istituti in un comunicato.Concretamente gli attuali clienti privati di Lombard Odier con sede negli Stati Uniti saranno seguiti in futuro da una filiale di Vontobel, Vontobel Swiss Wealth Advisors, che dispone di consulenti a New York, Ginevra e Zurigo. Vontobel acquisirà anche i clienti privati negli Stati Uniti che dispongono di un mandato di brokeraggio presso Lombard Odier che auspicano, nell'ambito di questa transazione, convertirlo in mandato di gestione patrimoniale. La banca privata ginevrina gestisce attualmente circa 600 milioni di franchi per i clienti privati americani. I mandati di brokeraggio amministrati da una filiale a Montreal rappresentano anche un volume di 600 milioni.