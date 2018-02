VORAGINE A ROMA, FAMIGLIE EVACUATE

15 febbraio 2018- 08:04

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Sono in corso le verifiche di sicurezza e stabilità da parte dei vigili del fuoco dopo la maxi voragine che si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri in via Livio Andronico, a Roma. In collaborazione con i tecnici oggi saranno effettuate misurazioni strumentali con mezzi adeguati. A seguito del crollo, nel quale sono state inghiottite diverse auto, per motivi di sicurezza sono circa 22 le famiglie che sono state fatte evacuare. Non si segnalano feriti ma la zona rimane interdetta.