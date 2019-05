28 maggio 2019- 13:51 'Voto Mark Caltagirone', il tormentone tv approda anche nelle urne

Palermol, 28 mag. (AdnKronos) - "Io voto Mark Caltagirone". Il tormentone della tv, con il fidanzato 'fantasma' di Pamela Prati, approda anche nelle urne elettorali, dove su una scheda è stato trovato il nome dell'uomo dei misteri. Accade a Palermo, dove, come apprende l'Adnkronos, in una sezione elettorale, l'elettore ha consegnato al Presidente del seggio la scheda elettorale rosa con il voto al presunto fidanzato, mai esistito, di Pamela Prati. Ad accorgersi dello scherzo è stata la Presidente di seggio Daniela Tomasino che è rimasta "sorpresa". "Non me lo aspettavo - dice - durante lo spoglio delle schede abbiamo letto questo nome e siamo tutti saltati sulla sedia". Mark Caltagirone è il nome di fantasia, fatto da mesi, dalla show girl Pamela Prati che aveva annunciato persino il matrimonio con quest'uomo, mai esistito. A mettere per primo in dubbio l'esistenza dell'uomo era stato tempo fa il sito DagoSpia di Roberto D'Agostino. Solo pochi giorni fa c'è stata l'ammissione sia di Pamela Prati che della sua ex agente Eliana Michelazzo: "Mark Caltagirone non esiste". Nel frattempo, tutte le trasmissioni tv continuano a parlarne.