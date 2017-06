VOUCHER: AL VIA MANIFESTAZIONE CGIL, CORTEO PARTITO DA PIAZZA REPUBBLICA

17 giugno 2017- 09:57

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Cgil in piazza contro i voucher e per il "rispetto del lavoro, della democrazia e della Carta". Da piazza della Repubblica è partito uno dei cortei che arriveranno a Piazza San Giovanni. La testa del corteo sta sfilando in Via Cavour. In prima fila il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che terrà il suo comizio alle 12 insieme a tutta la segreteria confederale. La confederazione di Corso d'Italia parla di una "grande partecipazione e di una grande affluenza".