VOUCHER: CGIL, SE DA GOVERNO NUOVA NORMATIVA CI APPELLEREMO A MATTARELLA (2)

23 maggio 2017- 17:02

(AdnKronos) - "Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica - sottolinea il sindacato - che un Governo e la sua maggioranza intervengono con un provvedimento legislativo opposto a quello emanato poco prima con il fine di evitare una prova referendaria. Questo configurerebbe una sostanziale violazione dell'art. 75 della Costituzione e costituirebbe un atto irrispettoso nei confronti della Suprema Corte di Cassazione che si è appena pronunciata in proposito".Per la Cgil si tratterebbe di "un palese atto di spregio nei confronti di tutti coloro che firmarono a sostegno del quesito referendario per abrogare i voucher e di una vera e propria lesione della democrazia, essendo evidente la spregiudicatezza con la quale si è legiferato poche settimane fa al solo scopo di impedire agli elettori di pronunciarsi".Se questo tentativo si concretizzerà in un provvedimento di legge, si legge ancora nell’ordine del giorno approvato dal Comitato Direttivo, "la Cgil porrà in atto una ferma e coerente azione di contrasto, facendo sin da subito appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga, facendosi garante del rispetto della Costituzione e del diritto di voto da parte dei cittadini". Il Comitato Direttivo della Cgil, infine, ha dato "mandato alla Segreteria, in ragione delle eventuali decisioni parlamentari, di promuovere sia una petizione popolare per il rispetto dell'art. 75 della Costituzione repubblicana, sia una grande manifestazione nazionale alla quale chiamare a partecipare lavoratori, pensionati, cittadini e tutte le organizzazioni democratiche del Paese".