VOUCHER: COLDIRETTI PADOVA, A RISCHIO VENDEMMIA SUI COLLI EUGANEI E LE RACCOLTE ESTIVE (2)

13 luglio 2017- 11:55

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’agricoltura- ricorda Coldiretti Padova - negli ultimi anni ha fatto ricorso ad una modesta percentuale di voucher, uno strumento che nel tempo è stato snaturato da un uso distorto che ha fatto perdere di vista la funzione primaria, vale a dire retribuire il lavoro occasionale e stagionale svolto da giovani studenti, pensionati, cassa integrati. Nel 2016 nella nostra provincia i voucher usati in agricoltura sono stati circa 30 mila l’anno, poco più dell’1 per cento su un totale di oltre tre milioni e circa un decimo di quanto invece viene impiegato nei singoli settori del commercio, dei servizi e del turismo". “L’agricoltura ha sempre usato con attenzione e in minima parte i voucher – aggiunge il presidente di Coldiretti Padova Federico Miotto – uno strumento indispensabile però per coprire il lavoro stagionale e garantire una fonte di guadagno a studenti, cassa integrati e pensionati, impiegati esclusivamente in attività stagionali che in agricoltura ne sono gli unici possibili beneficiari. A differenza degli altri settori l’utilizzo dei voucher in agricoltura è rimasto pressochè stabile e ha aiutato ad avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e a mantenere attivi molti anziani pensionati nelle campagne. I voucher hanno consentito nel tempo di coniugare gli interessi dell’impresa agricola per il basso livello di burocrazia con la domanda di lavoro di giovani studenti e pensionati in cerca di un reddito occasionale da percepire in forma corretta. Ora siamo nuovamente all’anno zero, e tutti ne escono penalizzati”.