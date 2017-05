VOUCHER: COLDIRETTI, SOS IN CAMPAGNA, SENZA ALTERNATIVE RACCOLTI A RISCHIO

23 maggio 2017- 09:12

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Con l’inizio della piena attività primaverile per frutta e ortaggi è sos nelle campagne dove senza alternativa ai voucher sono a rischio i raccolti, ma si perdono anche opportunità di lavoro per 50mila giovani studenti, pensionati e cassintegrati impiegati in agricoltura nell’attività stagionale. E' l’allarme lanciato dalla Coldiretti nel sottolineare la necessità di individuare una valida alternativa che possa rispondere alle stesse esigenze delle imprese e dei lavoratori per non perdere opportunità occupazionali e compromettere l’intero percorso di emersione intrapreso dal 2008 ad oggi. L’impiego dei voucher in agricoltura, sottolinea la Coldiretti, è praticamente stabile da cinque anni perché è l’unico settore rimasto praticamente “incatenato” all’originaria disciplina “sperimentale” con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito. In agricoltura, conclude la Coldiretti, sono stati venduti nel 2016 solo 2.210.440 voucher, addirittura in calo rispetto all’anno precedente e piu’ o meno gli stessi del 2012, per un totale di oltre 380mila giornate di lavoro che hanno aiutato ad avvicinare al mondo dell’agricoltura giovani studenti e a mantenere attivi molti anziani pensionati nelle campagne senza gli abusi che si sono verificati in altri settori.