VOUCHER: CONFCOMMERCIO, RISPOSTA PARZIALE, ECCESSIVA BUROCRAZIA

29 maggio 2017- 13:14

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Bene la volontà di dare una nuova regolamentazione al lavoro occasionale, dopo l’abrogazione dei voucher, in quanto questo tipo di prestazioni esistono sempre anche se manca lo strumento per regolarle. Bisogna, però, partire dalla realtà per evitare di dare una risposta inefficace. La soluzione ipotizzata delinea, infatti, uno strumento caricato di nuovi costi e adempimenti burocratici, tipici di un rapporto di lavoro, che nulla hanno che vedere con una prestazione occasionale". Questo in una nota il commento di Confcommercio sull’ipotesi di regolamentazione del lavoro occasionale in discussione alla Camera.E’ certamente condivisibile, prosegue la nota, "rafforzare la tracciabilità e i controlli con la nuova piattaforma informatica, ma è inutile e persino dannoso introdurre nuova burocrazia sulla sicurezza o sugli orari. La sensazione è che ci si muova ancora nell’equivoco di fondo di dover regolare una tipologia di rapporto di lavoro e non una prestazione saltuaria, occasionale e imprevedibile".Confcommercio prende atto, infine, "che nessuna risposta arriva alle imprese con più di cinque dipendenti, come se l’occasionalità fosse legata alla dimensione d’impresa. Una buona norma deve affrontare la realtà, prestando attenzione ai fenomeni con cui le imprese italiane, tutte, si confrontano ogni giorno".