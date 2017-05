VOUCHER: CONFCOMMERCIO, URGENTE COLMARE VUOTO CREATO DA ABOLIZIONE

19 maggio 2017- 11:27

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - "A oltre due mesi dall’abolizione dei voucher è urgente dare risposte concrete all’esigenza di uno strumento semplice per coprire prestazioni occasionali che non possono essere ricondotte a ordinari rapporti di lavoro. La sola semplificazione del lavoro intermittente, pur decisamente apprezzabile, non sarebbe risolutiva". E’ il commento di Confcommercio all’ipotesi di ripristino dei voucher. "Bene quindi - dice Confcommercio - che si affronti subito il tema per arrivare quanto prima ad una nuova previsione che colmi il vuoto dei voucher, ma che non può essere destinata esclusivamente a imprese fino a 5 dipendenti e per soli 5 mila euro all’anno per impresa. Ferma infatti la necessità di garantirne un uso corretto attraverso la piena tracciabilità, occorre - sottolinea - prevedere un nuovo strumento legale con caratteristiche idonee a coprire prestazioni imprevedibili ed occasionali che possono presentarsi in tutte le dimensioni di impresa".