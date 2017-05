VOUCHER: CONFCOMMERCIO VENETO, DATECI UN'ALTERNATIVA VALIDA

24 maggio 2017- 18:42

Venezia, 24 mag. (AdnKronos) - “Il vuoto creato dall’abolizione dei voucher rischia di produrre disoccupazione”. A dirlo è il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, che ricorda come lo strumento dei voucher fosse "preziosissimo per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, soggette a picchi improvvisi e imprevisti di lavoro". “Dopo la loro eliminazione è impossibile trovare adeguate alternative in grado di consentire alle imprese di operare legalmente e con snellezza rispondendo alla flessibilità connaturata alle attività del terziario”, spiega.“La decisione di abolire i voucher ha messo in difficoltà migliaia di imprese alle soglie di una stagione estiva che per quanto riguarda il Veneto si annuncia intensa – prosegue Zanon – Invochiamo uno strumento che, anche se più rigido nei controlli e tracciabile in ogni caso, sia accessibile alle imprese di tutte le dimensioni, non solo a quelle fino a 5 dipendenti e con un tetto di 5mila euro annui per impresa, e che ci consenta di far fronte a circostanze occasionali”.