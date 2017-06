VOUCHER: DE PETRIS, DOMANI IN PIAZZA CONTRO TRUFFA REINTRODUZIONE

16 giugno 2017- 17:15

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Domani con tutta Sinistra italiana saremo alla manifestazione romana indetta dalla Cgil contro la truffa della reintroduzione dei voucher". Lo annuncia la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris. "Con la reintroduzione dei voucher, eliminati per finta solo per evitare il referendum, il governo -aggiunge- ha preso in giro i lavoratori e la Costituzione. Sinistra italiana ha votato contro questa presa in giro senza nascondersi dietro trucchi parlamentari e provvidenziali uscite dall'Aula. Continueremo a batterci contro una truffa ai danni dei lavoratori e della democrazia".