**VOUCHER: GENTILONI, SOLO CGIL CONTRO, RISPETTO MA NON CONDIVIDO**

17 giugno 2017- 12:50

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "La manifestazione di oggi ovviamente non la condivido, sarei un po' matto visto che è contro decisioni assunte dal governo. E' una manifestazione non dei sindacati, ma di un sindacato: la Cgil. L'intero paesaggio sociale non è affatto sulle posizioni Cgil" comunque "non condivido ma rispetto la manifestazione". Lo dice il premier Paolo Gentiloni a Bologna.