VOUCHER: LO MORO (MDP), GRAVE VULNUS

14 giugno 2017- 14:52

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Non era mai successo che un Parlamento potesse prima eliminare delle norme per poi sostituirle con altre del tutto simili, con lo scopo di aggirare un referendum che aveva raccolto milioni di firme. Si è trattato di fatto di uno scippo di referendum". Lo ha dichiarato Doris Lo Moro, senatrice di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista, intervenendo in aula nel corso del dibattito sul Dl Manovra."Si è aggirata una procedura e questa operazione pone un problema politico enorme su un argomento come l'introduzione dei voucher che dovrebbe essere oggetto di concertazione - ha sottolineato Lo Moro - Tutto questo costituisce un grave vulnus e dimostra che il governo e il Parlamento non hanno avuto rispetto dei tanti che portano avanti le loro opinioni con un metodo democratico. Un episodio grave, che ha a che fare con il rispetto delle regole democratiche e della nostra Costituzione".