VOUCHER: MARCON-DE PETRIS, MATTARELLA IMPEDISCA SCEMPIO CARTA

27 maggio 2017- 17:38

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - “Quello che è successo oggi nella commissione Bilancio della Camera è gravissimo e inaudito da ogni punto di vista”. Lo affermano i capigruppo parlamentari di Sinistra italiana Giulio Marcon e Loredana De Petris. “Prima, in aperto spregio della Costituzione, si reintroducono i voucher dopo averli cancellati per evitare il referendum. Poi -spiegano- li si fa passare in commissione col voto di Forza Italia e della Lega: così Berlusconi e Renzi preparano il terreno per il governo comune che hanno evidentemente già concordato dopo le elezioni. Ma c'è un limite a quanto si possano prendere impunemente in giro i lavoratori e gli elettori”. “Chiederemo immediatamente -annunciano Marcon e De Petris- un incontro al Presidente della Repubblica perché intervenga nel suo ruolo di garante della Costituzione impedendo questo scempio della Carta. Renzi ha fretta di votare e non vede altro. Ma non può cercare l'incidente sulla pelle dei lavoratori, dei giovani e dei precari come sta facendo”.