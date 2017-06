VOUCHER: PISAPIA, CONDIVIDO APPELLO CAMUSSO

16 giugno 2017- 19:59

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Condivido l'appello di Susanna Camusso, in quanto è del tutto evidente come nella vicenda voucher si sia assistito a una scorrettezza nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni stesse". Si legge nella lettera, di cui alcuni stralci sono stati riportati dall'Huffington Post, che Giuliano Pisapia, leader di Campo Progressista, ha inviato alla segretaria generale della Cgil Susanna Camusso alla vigilia della manifestazione di domani a Roma."Come esprime la carta dei diritti universali del lavoro redatta dalla Cgil, si legge ancora nell'articolo, è necessario ragionare insieme alle parti sociali su come regolamentare il lavoro veramente occasionale, senza demagogia e senza permettere che vi possano essere abusi sui diritti dei lavoratori".