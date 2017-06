VOUCHER: ROSATO, ABOLITI MA COPERTO VUOTO SU LAVORO OCCASIONALE

16 giugno 2017- 16:22

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo abolito i voucher. E non stanno ritornando come qualcuno vuole farvi credere. Sul lavoro occasionale dovevamo coprire un vuoto normativo, segnalato anche dalla Corte di Cassazione. Lo abbiamo fatto. Entro l'estate, come avevamo promesso, e con uno strumento completamente nuovo. Molto diverso dai precedenti. Un contratto totalmente tracciabile: dall'utilizzo, al pagamento, che non potrà più avvenire in contanti o comprando dei buoni in tabaccheria". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato. "Uno strumento utile -aggiunge- sia per le famiglie che le imprese, ma che potrà essere utilizzato entro precisi limiti: economici e temporali. Non accadrà più, quindi, che grandi aziende magari multinazionali ne facciamo uso per risparmiare e lasciare nel precariato chi avrebbe diritto ad un contratto. Uno strumento semplice per chi deve pagare le lezioni private, piuttosto che la baby sitter o il giardiniere. Con un'attenzione particolare per le persone, perché determina un diritto in più, uno scudo contro il lavoro nero molto frequente nel lavoro occasionale".