VOUCHER: SACCONI (EPI), CATTIVO MODO DI GOVERNARE

29 maggio 2017- 15:10

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "La vicenda dei voucher merita di essere insistentemente monitorata perché emblematica del cattivo modo di governare. Più che al merito dei bisogni del lavoro e dell'impresa, si è voluto farne strumento di fine anticipata della legislatura. E così il risultato è una norma pasticciata e di difficile applicazione". Lo scrive nel blog dell'Associazione amici di Marco Biagi il presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia). "Si ipotizza che sopra i 5 dipendenti non succeda mai di dover utilizzare una prestazione lavorativa di poche ore. Si pretendono comunque per i nuovi voucher gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro di medio o lungo periodo. E poi chiamano tutto ciò 'politica'", conclude.