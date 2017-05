VOUCHER: SALVINI, BEGHE SINISTRA MA SE CADE GOVERNO BUONA NOTIZIA

28 maggio 2017- 11:42

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - I contrasti sulla questione voucher sono "beghe all'interno della sinistra", ma "sì", potrebbe cadere il governo e "per me è un'opportunità, se cade questo governo per gli italiani è solo una buona notizia". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24.