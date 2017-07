VUELING: INVESTE 21 MLN PER OFFRIRE PIù COMODITà E SPAZIO A BORDO (2)

10 luglio 2017- 16:30

(AdnKronos) - “Vueling- afferma Calum Laming, chief customer officer della compagnia - ha intrapreso una nuova fase dove la priorità è quella di rispondere al meglio alle esigenze dei suoi passeggeri, sia a bordo dell’aereo che a terra. Una delle nostre prime operazioni sarà proprio quella di ridisegnare le nostre cabine, che si aggiungerà all’arrivo di aerei più moderni ed efficienti per offrire un livello maggiore di comfort in ogni viaggio”. Per la stagione estiva 2017, Vueling opera 88 rotte in partenza da 16 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea. In tutto il suo network, Vueling sarà operativa complessivamente con più di 346 rotte verso più di 135 destinazioni in tutta Europa, Medio Oriente e Africa.