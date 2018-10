25 ottobre 2018- 14:56 Vueling: nuovo piano per diventare prima low cost in servizi clienti

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Vueling presenta oggi 'Vueling For You', uno dei suoi progetti più strategici sviluppati fino ad ora. Fin dalla creazione del dipartimento Customer, Vueling sta lavorando per diventare la prima compagnia aerea low cost in Europa nel servizio e nell'assistenza clienti entro il 2023. Per questo, la compagnia sta rivedendo tutte le fasi chiave per i clienti: dall'acquisto, al transito attraverso l'aeroporto (o fase pre-volo), all'esperienza a bordo (fase di volo) e al servizio clienti (fase post-volo).In totale, Vueling sta sviluppando oltre sessanta progetti per diventare la migliore, attraverso processi semplici, chiari e coerenti. Dal punto di vista economico, tra il 2017 e il 2019, Vueling ha effettuato un investimento di 70 milioni di euro nel piano dedicato all’assistenza clienti, volto a migliorare i processi e i servizi negli aeroporti, l'esperienza a bordo e il servizio clienti. "Vueling For You è uno dei progetti più ambiziosi e strategici che abbiamo lanciato in Vueling ed è, allo stesso tempo, uno dei più eccitanti. Vogliamo guadagnare la fiducia dei nostri clienti e diventare la loro compagnia di riferimento offrendo la migliore esperienza di viaggio low cost in Europa; per questo ci siamo fissati un obiettivo: l'anno 2023", ha affermato Calum Laming, Chief Customer Officer di Vueling.Vueling For You fa parte del progetto di trasformazione NEXT, il piano di sviluppo di Vueling per il futuro, ed è guidato proprio dal dipartimento diretto da Laming. La tabella di marcia di questo piano si articola in quattro fasi. La prima fase è stata sviluppata tra il 2017 ed il 2018 e, dopo aver ridefinito il cosiddetto Customer Journey, si è focalizzata sulla razionalizzazione dei processi base: dal processo di acquisto, al transito attraverso l'aeroporto, all'esperienza a bordo. Nella prima fase è stato effettuato un processo di rinnovamento dell'esperienza digitale, a partire dalla nuova home page di Vueling.com, progettata per essere più visual, intuitiva e con maggiori informazioni per il cliente.