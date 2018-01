VUELING: USB, DOMANI SCIOPERO 24 ORE PERSONALE VOLO (2)

18 gennaio 2018- 15:37

(AdnKronos) - Anche per questo Usb Lavoro Privato, molto rappresentativa tra i lavoratori e a fronte del buon andamento dell’azienda, "rivendica una serie di tutele e di adeguamenti normativi e salariali per i lavoratori: per un contratto che tuteli l'anzianità maturata e salvaguardi le progressioni salariali; per una normativa che affronti i temi riguardanti le tutele sociali per la maternità, la malattia, i diritti dati dall’applicazione delle leggi italiane; per un accordo che vada verso un contratto nazionale".Lo sciopero, rileva l'Usb, "è sostenuto anche dal branch di Vueling che opera in Francia, dal sindacato rappresentativo Syndicat National du Personnel Navigant Commercial".Il mercato delle low cost che operano in Italia, rileva l'Usb, "è molto ricco e le aziende sono in espansione. Tutte le imprese di trasporto aereo che hanno avuto la possibilità di crescere grazie alla deregolamentazione del mercato con un costo del personale irrisorio devono confrontarsi con le richieste dei lavoratori per trattamenti e normative eque. E’ arrivato il momento di ripagare i lavoratori della loro produttività".