VUELING: USB, SABATO SCIOPERO 24 ORE ASSISTENTI VOLO

8 febbraio 2018- 17:52

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Nuovo sciopero a Vueling sabato prossimo. Si arriva, infatti, rileva Usb Lavoro Privato, "al quarto sciopero per il personale navigante di cabina di Vueling Airlines per rivendicare salari e normative di lavoro che tuttora, in questa fase delle trattative, appaiono ben lontani dalle minime richieste dei lavoratori della compagnia aerea".Vueling Airlines, rileva il sindacato, "è una compagnia parte di Iag, uno dei tre grandi gruppi aeronautici europei di cui fanno parte British Airways e Iberia, è la 4° compagnia in Italia per passeggeri trasportati e opera dalle due basi di Roma Fiumicino e Firenze. Siamo quindi di fronte a grande compagnia, con progetti di sviluppo, ma che si ostina a non voler riconoscere ai propri dipendenti l’adeguamento contrattuale dovuto e dignitoso sia in termini salariali che normativi".Nonostante Usb Lavoro Privato sia la sigla sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale di cabina di Vueling, l’azienda "sta tentando di escluderla dalle trattative che, al momento, sembrano stagnare in proposte ben lontane da livelli dignitosi. Usb Lavoro Privato è determinato a supportare le legittime rivendicazioni dei lavoratori fino a che non si aprirà finalmente una trattativa vera che abbia come scopo la definizione di un contratto che vada verso una normativa nazionale minima a salvaguardia degli assistenti di volo che operano in Italia".