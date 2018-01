WEB TAX: LE MAIRE, SERVE TASSAZIONE GIUSTA ED EFFICACE COLOSSI DIGITALI

26 gennaio 2018- 12:53

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Non può essere che Google, Amazon, Facebook utilizzano i dati di milioni di cittadini europei e non paghino le tasse o quasi tutte le tasse fuori dall'Europa. Non possiamo dire che valore sono i dati e non tassare i dati. Vogliamo l'entrata in vigore di una fiscalità giusta ed efficace sui colossi del digitale". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, intervenendo al Business Forum italo-francese."Se tassiamo i prodotti manifatturieri ma non i dati non vedo come si possa arrivare a mantenere la competitività della nostra industria. Una tassazione dei colossi del digitale è una nostra priorità assoluta e entro due anni dobbiamo costruire uno strumento efficace di tassazione dei colossi digitali", sottolinea Le Maire.