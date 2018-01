WELFARE: MANAGERITALIA BOLOGNA, RADDOPPIATO SUPPORTO A FONDAZIONE ANT

24 gennaio 2018- 11:12

Bologna, 24 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel 2017 il nostro supporto alla Fondazione Ant è raddoppiato". A dirlo Paolo Longobardi, presidente di Manageritalia Bologna. "Abbiamo reso possibile, anche grazie -spiega- all’impegno di nostri manager volontari, l'apertura della sede Ant di Rimini, inaugurata a ottobre 2017. Poi, con soldi raccolti nella nostra festa degli auguri di fine anno tra i nostri associati e altri fondi, venerdì 19, nel corso di un incontro al Fico con oltre 200 giovani e manager, abbiamo suggellato il nostro decennale sodalizio con la consegna di una somma che in totale per il 2017 ammonta a quasi 10mila euro. L’impegno è anche quello di promuovere sempre più Ant e donare non solo fondi, ma anche tempo e competenze di nostri manager".Continua così il sodalizio di Manageritalia Bologna con Ant, la onlus che si occupa di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite. Negli anni il supporto si è sostanziato con donazioni di vario tipo, per esempio nel 2009 fu la donazione di un’auto in affitto per due anni per l’assistenza domiciliare. Non solo fondi, ma spesso anche competenze manageriali volte a facilitare e sviluppare le loro iniziative e progetti."Grazie al supporto costante di Manageritalia Bologna -fa notare Raffaella Pannuti, presidente Fondazione Ant Italia onlus- negli anni abbiamo avviato e rafforzato progetti di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite su un territorio sempre più ampio. Il contributo dei manager è ad alto valore aggiunto proprio perché donano anche competenze e relazioni di qualità".Manageritalia Bologna, che rappresenta oltre 2.000 manager emiliano-romagnoli, oltre ai servizi agli associati per affiancarli in una professione sempre più sfidante, opera nel territorio per portare il contributo dei manager anche fuori dalle loro aziende, con progetti e idee di carattere economico e sociale. Il ricavato della festa degli 'Auguri di fine 2017', grazie alla generosità dei manager associati, ha permesso di supportare Fondazione Ant, Go for Life e la Protezione civile di Bologna. Un impegno che spesso prevede anche interventi di carattere manageriale a supporto dell’attività di tante onlus. Oppure si tratta di azioni a favore del tessuto economico e sociale, come è successo in occasione del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, sviluppando progetti e iniziative specifiche per le popolazioni e le imprese colpite dal sisma.