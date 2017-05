WELFARE: MATTARELLA, PIETRA ANGOLARE MODELLO SOCIALE EUROPEO

15 maggio 2017- 17:35

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "L'equilibrio derivante dalla influenza reciproca fra Stati e mercati all'epoca della globalizzazione e il legame tra le dinamiche proprie della produzione e della distribuzione della ricchezza da un lato, e dall'altro la qualità della vita dei cittadini, determinata dai diritti di cittadinanza derivanti dal welfare moderno, costituiscono una delle sfide contemporanee più significative. Il welfare state è una pietra angolare del modello sociale europeo. La sua affermazione e il suo sviluppo sono il frutto di un incontro alto tra democrazia e lavoro, tra sviluppo e crescita nei diritti". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al prof. Felice Roberto Pizzuti, del Dipartimento di Economia e diritto dell' Università La Sapienza di Roma, in occasione della presentazione del Rapporto sullo Stato sociale 2017."La società globale -afferma ancora il Capo dello Stato- ci sfida a innovazioni, che sono necessarie proprio per garantire la tenuta della coesione sociale e per assicurare universalità dei diritti e diffusione delle opportunità, soprattutto dove le condizioni di mercato determinano privazioni e diseguaglianze". "Affrontare questa sfida comporta uno sforzo di conoscenza e di riflessione, se possibile, ancora più grande che nel passato. Grande è la responsabilità pubblica nel sostenere e indirizzare le politiche e gli investimenti, a cominciare da quelli che riguardano la formazione e l'accesso al mercato del lavoro dei giovani. Anche per questo è prezioso il lavoro di studio e di ricerca".