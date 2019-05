29 maggio 2019- 11:52 Welfare: Tridico, 'quello aziendale aggiuntivo non sostitutivo di quello pubblico'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Il welfare aziendale resta un fenomeno di nicchia con meno dell'1% del Pil. Questo deve essere aggiuntivo e non sostitutivo del Welfare pubblico. Comincia ad essere un problema se grava sulla fiscalità generale dello Stato". Così Pasquale Tridico, Presidente Inps, interviene alla presentazione del Rapporto sullo Stato sociale 2019 "Welfare pubblico e Welfare occupazionale" presso La Sapienza di Roma."La legge del 2016 - continua Tridico - lega il welfare aziendale in modo defiscalizzato alla contrattazione di secondo livello che è sempre stata un problema. Il Censis dice quali sono i settori più interessati al Welfare aziendale e sono: assicurazione per malattia, trasporti, ecc. settori su cui lo Stato dovrebbe investire".