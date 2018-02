WELLS FARGO: FED SANZIONA BANCA, PORTI A TERMINE RIFORMA INTERNA

New York, 3 feb. (AdnKronos/Xin) - La Fed sanziona Wells Fargo, il colosso bancario Usa per lo scandalo dei conti correnti finti, aperti all'insaputa dei clienti. Non solo dovrà limitare la crescita delle sue attività fino a quando non avrà portato al termine la sua riforma interna ma dovrà sostituire anche quattro membri del Cda: tre membri del board entro il mese di aprile e un altro entro la fine del 2018."Fino a quando la banca non correggerà i suoi malfunzionamenti non sarò autorizzata ad aumentare le sue attività", spiega la Fed in quella che è una delle ultime decisioni prese da Janet Yellen che oggi lascia ufficialmente il suo incarico a Jerome Powell.