16 aprile 2018- 20:54 WHIRLPOOL: AL FUORISALONE 2018 PRESENTA SUITE ELETTRODOMESTICI W COLLECTION (2)

(AdnKronos) - La serie W Collection W11, la cooking suite di elettrodomestici Whirlpool disponibile nelle due diverse versioni con maniglia integrata o sporgente, si è aggiudicata due iF Design Awards: questo significa che 12 prodotti hanno ricevuto un riconoscimento per l’eccezionalità del design. Di recente, inoltre, le stesse serie di elettrodomestici sono state premiate con due Red Dot Design Awards. "Ricevere alcuni dei più grandi riconoscimenti del mondo del design conferma che i nostri elettrodomestici della W Collection offrono un design moderno e raffinato e un'artigianalità di alta qualità che si adatta perfettamente alle case contemporanee più eleganti", spiega Alessandro Finetto, Senior Director of Global Consumer Design Whirlpool Emea. "Siamo orgogliosi di lanciare anche altri elettrodomestici eccellenti e raffinati, creati con lo stesso obiettivo”.