WHIRLPOOL: APRE A MILANO NUOVO FLAGSHIP SHOWROOM HI-TECH

11 maggio 2017- 17:57

Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Un viaggio nelle innovazioni del design e della tecnologia di ultima generazione. Apre oggi World of Whirlpool, il nuovo flagship showroom di Whirlpool allestito nel nuovo headquarter Whirlpool Emea, alle porte di Milano. Una vetrina di 500 metri quadri per oltre 150 prodotti dei quattro principali marchi europei di Whirlpool Corporation - KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit – che porta in vita i concetti più innovativi nel campo degli elettrodomestici, grazie a un’esperienza emozionante e a un avvincente storytelling. Lo spazio è stato ideato per essere molto più che una semplice vetrina, ponendo un forte accento sull'edutainment, realizzato attraverso schermi interattivi. Particolarmente degne di nota, nel World of Whirlpool, sono le due aree show cooking attrezzate che ospiteranno spettacolari dimostrazioni gastronomiche.L’obiettivo di offrire emozioni e un senso di teatralità si riflette anche nell’uso della tecnologia, con esposizioni interattive e contenuti video utilizzati in ogni momento per mostrare come l’innovazione e il design dei prodotti possono essere essenziali per completare la propria casa e stile di vita. Le esposizioni permetteranno ai visitatori di comprendere meglio i prodotti e le tecnologie, contribuendo a collegare la ricchezza e l’interattività tipiche dell’esperienza online con la possibilità di toccare con mano e scoprire i prodotti fisici.